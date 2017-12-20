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Общество

В Кыргызстане часы максимального потребления электричества не отменены

В Кыргызстане часы максимального потребления электричества не отменены. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Северэлектро».

Читатели пожаловались, что их оштрафовали за использование электроотопления, хотя Национальный энергохолдинг разрешил использовать электроэнергию в целях обогрева.

В «Северэлектро» пояснили, что электроотоплением пользоваться можно, но не в часы максимальных нагрузок. Во избежание аварийных отключений электроэнергии и повреждения электрооборудования абоненты обязаны соблюдать режим потребления электроэнергии в часы максимальных нагрузок. Согласно полученным техническим условиям на электроснабжение, в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок они обязуются не включать электронагревательные приборы.

В декабре часы максимума потребляемой мощности установлены с 8.00 до 9.00 и с 19.00 до 22.00.
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