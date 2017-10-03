00:22
+9
USD 68.60
EUR 80.65
RUB 1.19
Экономика

Запрет на электроотопление в Кыргызстане отменили

В Кыргызстане сняли запрет на электроотопление и увеличили лимиты потребления электроэнергии. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, снятие запрета связано с появлением резервов. «Ранее пропускная способность сетей не позволяла. С вводом линии «Датка - Кемин», модернизацией ТЭЦ Бишкека, накоплением воды в Токтогульском водохранилище появилась возможность снять запрет», — пояснил Айбек Калиев.

Более того, энергохолдинг пересмотрел лимиты потребления, увеличив их практически на 10 процентов.

По прогнозам энергетиков, накопленного объема воды в Токтогульском водохранилище в 19,5 миллиарда кубов достаточно для проведения осенне-зимнего периода. В итоге появилась возможность увеличить выработку электроэнергии для отпуска внутренним потребителям и экспорта.
Ссылка:
просмотров: 3537
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин выделит 2,6 миллиарда сомов на поддержку экспорта и импортозамещения
В ЕАЭС будут поддерживать предприятия, ориентированные на экспорт
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился в 1,8 раза
Стало известно, по какой цене Кыргызстан продает электричество Узбекистану
Энергетики Кыргызстана рассказали, как погасят долги перед донорами
Вишня, дыня, фасоль и мясо из Кыргызстана пойдут на экспорт в Китай
Какие недостатки есть у экспортеров Кыргызстана, рассказали в Минэкономики
Экспорт молочной продукции из Кыргызстана за год увеличился в два раза
Премьер вспомнил, как Кыргызстан импортировал помидоры в 2016 году
Итоги апреля: Экономика продолжает расти, но до 2015 года не дотягивает
Популярные новости
MegaCom готовы продать Елене Нагорной без гарантийного взноса MegaCom готовы продать Елене Нагорной без гарантийного взноса
На&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo; кадровые перестановки. Посты покинули три вице-президента На «Кумторе» кадровые перестановки. Посты покинули три вице-президента
В&nbsp;Кыргызстане предлагают снизить цены на&nbsp;номера с&nbsp;особой комбинацией цифр В Кыргызстане предлагают снизить цены на номера с особой комбинацией цифр
Как идет строительство альтернативной дороги Север&nbsp;&mdash; Юг Как идет строительство альтернативной дороги Север — Юг
Бизнес
Получи уникальный номер от&nbsp;MegaCom, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Получи уникальный номер от MegaCom, не выходя из дома!
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store