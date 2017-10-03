Запрет на электроотопление в Кыргызстане отменили

В Кыргызстане сняли запрет на электроотопление и увеличили лимиты потребления электроэнергии. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, снятие запрета связано с появлением резервов. «Ранее пропускная способность сетей не позволяла. С вводом линии «Датка - Кемин», модернизацией ТЭЦ Бишкека, накоплением воды в Токтогульском водохранилище появилась возможность снять запрет», — пояснил Айбек Калиев.

Более того, энергохолдинг пересмотрел лимиты потребления, увеличив их практически на 10 процентов.

По прогнозам энергетиков, накопленного объема воды в Токтогульском водохранилище в 19,5 миллиарда кубов достаточно для проведения осенне-зимнего периода. В итоге появилась возможность увеличить выработку электроэнергии для отпуска внутренним потребителям и экспорта.