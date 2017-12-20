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Общество

Суд Самакова. Подсудимых приговорили к штрафам и срокам

Судья Октябрьского районного суда Бишкека Дамирбек Назаров приговорил бывшего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова к 10 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Применив амнистию, судья сократил срок на треть.

Кубанычбека Самакова, Абая Таштанбекова, Аликбая Сариева, Эрниса Койчуманова и Урмата Нурдинова суд приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. К ним также применили две амнистии, каждая из которых сократила их сроки на треть.

Игорь Чудинов и Искендер Айдаралиев оштрафованы на 5 миллионов сомов каждый.

Арстанбек Ногоев, Курманбек и Жаныш Бакиевы, находящиеся в розыске, приговорены к 10 годам лишения свободы.

Напомним, экс-депутат Карганбек Самаков, бывший премьер-министр Игорь Чудинов, экс-вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев, бывший министр сельского хозяйства Арстанбек Ногоев и другие обвинялись в незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Жыгачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Уголовное дело возбудили 14 мая 2015 года.
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