В Бишкеке вернули платные муниципальные парковки. Взимают за место по 25 сомов.

Фото из Интернета. Парковка по улице Лермонтова, Бишкек

«Временно открыли две дневные стоянки по улицам Ауэзова и Лермонтова (в районе рынка «Таатан»). Делается это в целях пополнения бюджета. Мы решили посмотреть и проанализировать, после Нового года нанесем разметку, оснастим технически. Цены утвердил городской кенеш несколько лет назад», — рассказали ИА «24.kg» в Дирекции муниципальных рынков и стоянок.

Сборы за муниципальные парковки, напомним, отменил в феврале 2014 года тогдашний мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. С тех пор работу этих парковок возобновить не могут. При этом отдельные личности, пользуясь ситуацией, собирают деньги с горожан.