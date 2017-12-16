«Мои 24». Один день под хохлому: как я осуществила мечту

Это была любовь с первого взгляда... Признаюсь честно, рисовать я не умею, но всегда воображаю, как беру кисть, окунаю в краску и получается пусть не шедевр, но что-то близкое к нему. Увидев впервые работы мастера Галины Ан, влюбилась. Борясь со страхом неудачи, решила познакомиться с ремеслом поближе.

Научиться заново писать

Трехдневный мастер-класс рассчитан на занятия по два часа. Таким временем я, к сожалению, не располагаю, поэтому двух часов, проведенных в студии, хватило лишь на то, чтобы окончательно убедиться: роспись увлекательное и требующее полной концентрации дело. Чуть отвлекся — и мазок расплылся. Или дрогнула рука — и линия получилась толще, чем требовалось. Это лишь на первый взгляд казалось простым: первая сложность возникла сразу же при составлении схемы.

В век информационных технологий мы все реже пишем ручкой и уж, тем более, не чертим схемы простым карандашом. Пока я разглядывала работы учениц, Галина ловко начертила несколько схем, объяснив мне, где должна быть точка мазка и протянула белый лист бумаги. Предстояло повторить то же самое.

Прежде чем приступить к росписи, новички пишут прописи, почти как в первом классе. Под каждую технику отдельно подбираются кисти, по-разному набирается краска, и даже кисть нужно держать особым образом. От этого зависит конечный результат. Мелочей в росписи нет!

Зачем художнику ложки для кофе

Студия Галины Ан светлая и уютная. Повсюду эскизы, краски, заготовки. Но вопреки бытующему мнению, что в мастерской должен быть творческий беспорядок, здесь каждая вещь лежит на своем месте. Художнику необходимо чистое поле для творчества.

Самую простую по своей сути ромашку я не смогла сразу осилить. Получился какой-то синий вентилятор, а не цветок. Все начинается со схемы, по которой потом располагаются мазки. Кисть необходимо полностью пропитать краской. От ее консистенции зависит, каким получится цветок.

Гуашь можно немного разбавить водой, а вот размешивают краску маленькими пластмассовыми кофейными ложечками.

Ученики Галины зачастую спрашивают разрешение в кофейнях взять несколько и уносят охапками. Официанты даже не догадываются, для чего они нужны. Ложечками очень удобно набрать несколько капель воды и размешать гуашь до идеального состояния.

Фото ИА «24.kg». Справа ромашки и купавка в исполнении Галины Ан, слева – то, что получилось у меня

По первой схеме я рисую купавку — так называют кувшинку или водяную лилию. Сам цветок лишь отдаленно ее напоминает.

Названия у художников-ремесленников народные. К примеру, ватную палочку, которой ставят тычинки, называют тычок, а живописные листья — беспородными, тенешкой — затемнение с одной стороны, раживкой — травку, мелкие ягодки.

Ремесленники зачастую сидят на табуреточке, расписывают на коленке. С кистью нужно работать, контролировать нажим. Попробуйте в этот момент свистеть. Свист хорошо помогает понять, когда кисть расплющить, проложить мазок и поднять. Галина Ан

Первая снежинка

«Каждый мастер держит в голове схему. С виду кажется, что он просто пишет узор. На деле же каждый мазок располагается по схеме. Посудники могут переворачивать изделие так, как им удобно. Художники же никогда не вертят холст. Поэтому кисти приходится укорачивать, чтобы не было монотонных мазков. Каждый штрих здесь индивидуален», — рассказывает Галина.Галина предлагает мне оформить открытку к Новому году в хохломской технике. Прежде краску нужно разбавить, чтобы получились чернила.

В хохломе кисточку держат без наклона, вертикально и двумя пальцами. Основные цвета — черный, красный, желтый, зеленый и золото.

По заготовленной снежинке следует проложить капельки, но не сразу сообразишь, как это сделать.

«Попробуйте мою кисточку, она волшебная», — помогает Галина. И правда, хохломские капельки сразу получились. «Мастера-дедушки пишут все одной кистью, причем толстой: и цветы, и раживку. Сидим прямо, остеохондроз нам ни к чему, поворачиваем открытку, а не ломаем шею», — поясняет она.

Фото ИА «24.kg». Открытки в хохломской технике

Пока я пыхтела над снежинкой, Галина расписала другую открытку полевыми цветами.

Многие приходят к Галине на реабилитацию, отвлечься от повседневных забот. Народная роспись применима в быту. Можно расписать не только посуду, но и ремни, сумки, обувь. С подарками нет проблем. Можно купить обычную чашку и расписать ее. К Новому году сейчас проводится отдельный мастер-класс по росписи бутылок шампанского или елочных игрушек.

«Рука должна работать, как четко отлаженный механизм. Когда ходит рука, линия получается одной толщины. Стоит повести кисть, как завиток тут же толстеет. Тонкая работа самая сложная, но главное — не отступать. Когда краска жидкая, как чернила, за ней будет тянуться ровный след. В противном случае, ворс забьется и вензеля не получатся», — наставляет Галина.

Счастье рисовать

По мнению Галины Ан, народное ремесло никогда не выйдет из моды. «Это нескончаемо. Самое главное, что все дается при обучении и доступно в Кыргызстане. Женщины приходят раз в неделю, и я вижу прогресс. Они разбираются в кисточках, знают, какой консистенции должна быть краска. Они этим живут», — рассказывает она.

Галина советует новичкам начать с искусственных кистей. Кроме того, потребуются гуашь, акриловые краски, темпера, альбом.

В жостовской росписи пользуются круглой кистью, а вот китайскую исполняют прямой.

Жостовская роспись многим знакома по расписным жестяным подносам. Кстати, их изготавливают как раньше.

Галина ведет не только курсы, она еще учится у самого лучшего мастера жостовской росписи Зинаиды Владимировны Голубевой, которая много лет работала в деревне Жостово.

Чтобы обучать этой росписи Галина должна пройти трехмесячный курс и получить лицензию. В Кыргызстане она единственная, кто профессионально владеет такой техникой.

Занятия проходят удаленно, по видеосвязи. Но Галина мечтает поехать в Жостово и писать вместе с народными мастерами.

«Роспись не требует больших затрат. Взял альбом, краски, уединился — и тебе больше ничего не нужно. В этом и есть море удовольствия. Все настоящее имеет народные корни. К примеру, неомодернизм сегодня модный, а завтра уже нет. А народное ремесло не выходит из моды, оно обрастает новой формой», — уверена мастер.

Еще одна мечта Галины — расписать туфли для фламенко, которым она увлеклась. «Терпеть не могу что-то монотонное, поэтому спортзал не для меня. У нас есть тренер по танцам, учившийся у настоящей испанки, — рассказывает она. — Танцы помогают размяться лучше любой физкультуры».

Принцип, которому всегда следует Галина, — радоваться жизни: «Она такая серая. Ее нужно чем-то разбавлять. Мечтайте о досягаемом, а не придумывайте отговорки, что нет времени».