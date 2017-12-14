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Общество

В Москве задержали отца обвиняемых по делу о теракте в Питере братьев Азимовых

Сегодня сотрудники московской полиции задержали Ахрала Азимова, отца Аброра и Акрама, обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом агентству «Фергана» сообщил младший сын Азимова Билол.

По его словам, причиной задержания могло стать общение отца с журналистами, которым он заявлял о невиновности сыновей и применении к ним пыток. «Отец предупредил меня, чтобы мы в Оше были осторожными», — сообщил Билол Азимов.

В Кунцевском отделе полиции Москвы задержание Ахрала Азимова подтвердили, но причину назвать отказались.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек, еще более 50 человек получили ранения. Взрыв квалифицировали как теракт. По версии следствия, бомбу взорвал террорист-смертник, 22-летний гражданин России, уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. Аброра Азимова задержали как организатора теракта, его брата Акрама обвиняют в «фальсификации документов членов международной террористической организации».
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