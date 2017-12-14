Иссык-Кульские возвращенцы. Какие пансионаты вновь передают Узбекистану

В апреле 2016 года четыре узбекских пансионата на Иссык-Куле — «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бустон» — перешли под юрисдикцию Кыргызстана. Такое решение принял тогдашний премьер-министр Темир Сариев.

О том, что Узбекистан подал в международный арбитраж, стало известно пару дней назад. Выяснилось и то, что теперь уже бывший президент Алмазбек Атамбаев в ходе визита в РУз пытался урегулировать конфликт, предложив узбекской стороне заключить новое соглашение.

По нему земли пансионатов останутся собственностью Кыргызстана, а имущество вновь вернется Узбекистану. При этом узбекская сторона после оформления прав на пансионаты обязуется довести их до уровня 3-4 звезд с возможной круглогодичной работой.

Оценочную стоимость объектов и сумму, которую придется вложить узбекским предпринимателям, Фонд по управлению государственным имуществом Кыргызстана умалчивает.

«Золотые пески»

По информации Министерства юстиции, пансионат является филиалом государственного акционерного общества «Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П.Чкалова». По другой — передан АО «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»).

На балансе пансионата земельный участок общей площадью 28,35 гектара с учетом парко-пляжной зоны. По акту инвентаризации имущественного комплекса он состоит из 68 объектов недвижимости, в том числе 39 коттеджей и четырех корпусов.

«Дилором»

Пансионат построен в 1985 году в селе Кара-Ой. В настоящее время его владельцем является Государственно-акционерный коммерческий банк Узбекистана «Асака». Он занимает территорию 21,77 гектара.

Комплекс состоит из 75 объектов недвижимости, в том числе 40 коттеджей, четырех корпусов, а также прачечной, бассейна, столовой, медпункта, гаража, водонапорной башни и других.

«Рохат-НБУ»

Учредитель пансионата — Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана. Он занимает площадь 19,05 гектара в селе Кара-Ой и арендует 2,781 гектара парко-пляжной зоны у местного айыл окмоту.

В пансионате 49 объектов недвижимости, в том числе семь коттеджей, девять объектов используются под кафе, три административных корпуса. Остальные 30 оборудованы для служебных целей под склады и офисы.

«Бустон»

Пансионатом владеет Узбекский акционерный коммерческий промышленно-строительный банк. Он расположен в Тонском районе Иссык-Кульской области, занимая территорию в 10,65 гектара.

Согласно акту инвентаризации имущественного комплекса, в пансионате 23 недостроенных объекта.