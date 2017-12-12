Узбекистан подал в арбитраж на Кыргызстан из-за пансионатов

Узбекистан подал иск в международный арбитраж в США из-за решения Кыргызстана забрать в свою собственность четыре пансионата. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Напомним, решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре пансионата на территории Кыргызстана «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» перешли под юрисдикцию Кыргызстана. Узбекистан подал в суд на это решение. Сейчас оно рассматривается в США.

В ходе визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан достигнута договоренность по пансионатам. Для урегулирования спора правительство предлагает заключить с кабмином РУз соглашение.

По новому документу земли пансионатов останутся собственностью Кыргызстана, а имущество вновь вернется в собственность узбекской стороны. При этом узбекская сторона после оформления прав собственности на это имущество берет обязательство довести пансионаты до уровня 3-4 звезды с возможной круглогодичной работой.

После подписания подобного соглашения стороны подпишут мирный договор, и спор в международном арбитраже будет закрыт. Отметим, что Узбекистан подал в суд за нарушение соглашения между странами бывшего СССР от 1992 года о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другого государства.

Депутаты комитета одобрили заключение подобного соглашения.