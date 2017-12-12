16:42
-2
USD 69.75
EUR 82.26
RUB 1.18
Власть

Узбекистан подал в арбитраж на Кыргызстан из-за пансионатов

Узбекистан подал иск в международный арбитраж в США из-за решения Кыргызстана забрать в свою собственность четыре пансионата. Об этом заявили сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Напомним, решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре пансионата на территории Кыргызстана «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» перешли под юрисдикцию Кыргызстана. Узбекистан подал в суд на это решение. Сейчас оно рассматривается в США.

В ходе визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан достигнута договоренность по пансионатам. Для урегулирования спора правительство предлагает заключить с кабмином РУз соглашение.

По новому документу земли пансионатов останутся собственностью Кыргызстана, а имущество вновь вернется в собственность узбекской стороны. При этом узбекская сторона после оформления прав собственности на это имущество берет обязательство довести пансионаты до уровня 3-4 звезды с возможной круглогодичной работой.

После подписания подобного соглашения стороны подпишут мирный договор, и спор в международном арбитраже будет закрыт. Отметим, что Узбекистан подал в суд за нарушение соглашения между странами бывшего СССР от 1992 года о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другого государства.

Депутаты комитета одобрили заключение подобного соглашения.
Ссылка:
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
Европейская система тендеров при госзакупках в Кыргызстане себя не оправдала
Кыргызские предприниматели едут в Узбекистан. Будут налаживать контакты
Почему первый официальный визит Сооронбай Жээнбеков совершит в Узбекистан
Первый официальный. Сооронбай Жээнбеков завтра вылетает в Ташкент
Президент Сооронбай Жээнбеков совершит официальный визит в Узбекистан
Депутаты рассмотрят соглашение с Узбекистаном о Касансайском водохранилище
Председательство в ТюркПА перешло Кыргызстану
Состоялся телефонный разговор глав правительств Кыргызстана и Узбекистана
Законопроект об увеличении штрафов за отсутствие POS-терминалов отклонили
Минэконом Кыргызстана предлагает увеличить штрафы за отсутствие POS-терминалов
Популярные новости
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства Премьер-министр Кыргызстана рассказал, почему будет менять состав правительства
Дело Омурбека Бабанова. Лишат&nbsp;ли политика депутатского мандата? Дело Омурбека Бабанова. Лишат ли политика депутатского мандата?
100 дней премьера. Провалы и&nbsp;достижения Сапара Исакова 100 дней премьера. Провалы и достижения Сапара Исакова
За&nbsp;что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева За что Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева
Бизнес
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления
Настоящая кузница кадров&nbsp;&mdash; кафедра ЭММ&nbsp;&mdash; отметила свое 20-летие Настоящая кузница кадров — кафедра ЭММ — отметила свое 20-летие
Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G&nbsp;PRO Надежный смартфон должен быть как новый O!Phone 4G PRO