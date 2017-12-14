В столичном «Зеленстрое» заверяют, что не вырубают деревья вдоль БЧК

В столичном «Зеленстрое» заверяют, что не вырубают деревья вдоль Большого Чуйского канала.

Ранее в социальных сетях появилась информация о вырубке деревьев, которые годами росли вдоль канала. По словам местных жителей, работы ведутся уже несколько дней.

Сотрудники МП «Зеленстрой» выехали на место, чтобы проверить информацию и произвести фотосъемку. «Возможно, работы ведет Чуйское управление водного хозяйства», — предположили на предприятии и пообещали после уточнения проинформировать дополнительно.