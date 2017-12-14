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Общество

Пусть ходят пешком. Депутат предлагает убрать все маршрутки в Бишкеке

Депутат парламента Дастан Бекешев решил бороться за экологию в столице. Он напомнил, что использование старых автомобилей — одна из причин загрязнения воздуха.

По его мнению, мэрия должна ввести налог на использование старых машин, а со временем следует запретить их регистрацию в Бишкеке.

«Правда, тогда их могут регистрировать в регионах и приезжать в Бишкек из глубинки на этом старье. В таком случае нужно взимать плату за въезд. А что делать? Зато воздух станет чище», — считает Дастан Бекешев.

Нардепу также не нравятся и старые микроавтобусы. «Они тоже наносят вред экологии. Постепенно надо с улиц убирать эти маршрутки. Пусть люди пешком ходят», — отметил Дастан Бекешев.
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