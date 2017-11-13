17:50
+11
USD 69.73
EUR 81.12
RUB 1.18
Общество

В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес

В Бишкеке активно применяют блокираторы колес. Возле ЦУМа «Айчурек» Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения проводит рейд.

Как рассказали ИА «24.kg» сотрудники ГУОБДД (бывшая патрульная милиция), на этом участке чаще всего наблюдается неправильная парковка. Ранее на проспекте Чуй установили знак «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». Однако водители не обращают на него внимания.

«В час пик здесь много неправильно припаркованных машин, которые создают помеху другому транспорту. Ежедневно будем проводить рейды», — пояснил инспектор.

По инструкции, на колесо неправильно припаркованного автомобиля устанавливают блокиратор. Дверь пломбируют, наклеивая стикер с номером телефона инспектора. Водитель должен позвонить по указанному номеру, после чего на место приедет сотрудник, установивший блокиратор. Он составит административный протокол нарушения. Штраф за парковку в неположенном месте составляет 1 тысячу сомов.
Ссылка:
просмотров: 623
Версия для печати
Материалы по теме
Принудительная эвакуация машин в Кыргызстане начнется в конце мая
Популярные новости
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
В&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал бензин В Кыргызстане вновь подорожал бензин
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Клуб любителей тенниса &laquo;9&nbsp;рота&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;утратой Улана Чолпонбаева Клуб любителей тенниса «9 рота» скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!