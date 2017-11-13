В Бишкеке против нарушителей начали активно использовать блокираторы колес

В Бишкеке активно применяют блокираторы колес. Возле ЦУМа «Айчурек» Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения проводит рейд.

Как рассказали ИА «24.kg» сотрудники ГУОБДД (бывшая патрульная милиция), на этом участке чаще всего наблюдается неправильная парковка. Ранее на проспекте Чуй установили знак «Остановка запрещена. Работает эвакуатор». Однако водители не обращают на него внимания.

«В час пик здесь много неправильно припаркованных машин, которые создают помеху другому транспорту. Ежедневно будем проводить рейды», — пояснил инспектор.

По инструкции, на колесо неправильно припаркованного автомобиля устанавливают блокиратор. Дверь пломбируют, наклеивая стикер с номером телефона инспектора. Водитель должен позвонить по указанному номеру, после чего на место приедет сотрудник, установивший блокиратор. Он составит административный протокол нарушения. Штраф за парковку в неположенном месте составляет 1 тысячу сомов.