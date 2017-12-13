Школьникам предлагают запретить пользоваться смартфонами. Ваше мнение

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предложила запретить школьникам использовать сотовые телефоны в образовательных учреждениях: все дети должны сдавать свои гаджеты на хранение администрации школы.

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«Родители по первой прихоти покупают своим детям мобильные телефоны, оснащенные самыми передовыми интернет-приложениями, функциями фото- и видеофиксации. Мы наблюдаем картину все большего погружения детей в виртуальный мир развлечений, игр, общения, где они соприкасаются с пропагандой насилия, жестокости, порнографии», — говорится в справке-обосновании.

Ученики используют мобильные телефоны и во время занятий, что отвлекает их от учебы и снижает успеваемость.