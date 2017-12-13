14:21
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Общество

Школьникам предлагают запретить пользоваться смартфонами. Ваше мнение

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова предложила запретить школьникам использовать сотовые телефоны в образовательных учреждениях: все дети должны сдавать свои гаджеты на хранение администрации школы. 

Читайте по теме
Чрезмерная озабоченность своим видом. В школах предлагают ввести дресс-код

«Родители по первой прихоти покупают своим детям мобильные телефоны, оснащенные самыми передовыми интернет-приложениями, функциями фото- и видеофиксации. Мы наблюдаем картину все большего погружения детей в виртуальный мир развлечений, игр, общения, где они соприкасаются с пропагандой насилия, жестокости, порнографии», — говорится в справке-обосновании.

Ученики используют мобильные телефоны и во время занятий, что отвлекает их от учебы и снижает успеваемость. 

Нужно ли запрещать детям пользоваться смартфонами в школе?

Ссылка:
просмотров: 734
Версия для печати
Материалы по теме
В регионах учителя стоят в школу в очереди
Школам поручено незамедлительно передавать всю информацию о религиозных обрядах
За счет Узбекистана в Оше (Кыргызстан) построят школу
Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США гражданам восьми стран
Турецким мужчинам запретили краситься в черный
Мэрия Бишкека запретила собирать в школах деньги через учителей
Кондитерскому дому «Куликовский» запретили ввозить продукцию в Казахстан
Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Снятие запрета на выезд из страны для журналистов и экс-депутата рассмотрит суд
«Климатические шкатулки» подарят школам в Кыргызстане
Популярные новости
Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста Руководство БТА Банка требует возбудить уголовное дело против журналиста
Жена Чубака ажи Жалилова опасается за&nbsp;свою жизнь. Милиция проводит проверку Жена Чубака ажи Жалилова опасается за свою жизнь. Милиция проводит проверку
Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от&nbsp;Олимпиады-2018 Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018
Жизнь в&nbsp;тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и&nbsp;просит еще больше книг Жизнь в тюрьме есть. Омурбек Текебаев много читает и просит еще больше книг
Бизнес
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
MegaPay&nbsp;&mdash; твой электронный кошелек в&nbsp;кармане MegaPay — твой электронный кошелек в кармане
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
В&nbsp;мобильном приложении &laquo;О!Деньги&raquo; масштабные обновления В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления