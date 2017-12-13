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Общество

Самой популярной социальной сетью в Кыргызстане стали «Одноклассники»

Больше всего кыргызстанцы сидят в социальной сети «Одноклассники»: предпочтение ей отдали 35 процентов опрошенных. Об этом говорится в ежегодном исследовании медиарынка Кыргызстана.

Кроме того, 23 процента предпочитают Instagram, 13 процентов — Facebook.

Согласно исследованию, аудитория газет уменьшается. Если в 2016-м газеты читали 57,16 процента опрошенных, то в этом году только 47.

Среди печатных изданий самый большой тираж у газет «Супер-инфо», «Вечерний Бишкек», «Дело №...», «Даарыгер» и «Кутбилим».

Отметим, согласно проведенному опросу, жители Кыргызстана предпочитают смотреть программы ТВ в режиме онлайн. Среди телеканалов Кыргызстана самая большая аудитория у ОТРК.
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