Самой популярной социальной сетью в Кыргызстане стали «Одноклассники»

Больше всего кыргызстанцы сидят в социальной сети «Одноклассники»: предпочтение ей отдали 35 процентов опрошенных. Об этом говорится в ежегодном исследовании медиарынка Кыргызстана.

Кроме того, 23 процента предпочитают Instagram, 13 процентов — Facebook.

Согласно исследованию, аудитория газет уменьшается. Если в 2016-м газеты читали 57,16 процента опрошенных, то в этом году только 47.

Среди печатных изданий самый большой тираж у газет «Супер-инфо», «Вечерний Бишкек», «Дело №...», «Даарыгер» и «Кутбилим».

Отметим, согласно проведенному опросу, жители Кыргызстана предпочитают смотреть программы ТВ в режиме онлайн. Среди телеканалов Кыргызстана самая большая аудитория у ОТРК.