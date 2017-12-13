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Общество

Жители Кыргызстана предпочитают смотреть ТВ в режиме онлайн

Жители Кыргызстана предпочитают смотреть программы ТВ в режиме онлайн. Об этом говорится в ежегодном исследовании медиарынка КР.

При этом 65 процентов опрошенных знают о возможности смотреть телепередачи в Интернете, однако 20,4 процента участников исследования признались, что предпочитают онлайн-просмотр. 25 процентов из них — городские жители с хорошим уровнем дохода.

Отмечается, что телевизор чаще смотрят в сельской местности. 8 процентов опрошенных заявили, что не намерены подключаться к цифровому вещанию.

Опрос проводился в 16 городах и 165 селах страны.
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