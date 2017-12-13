Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, соглашение с узбекской стороной подпишут в ближайшие дни. Кыргызская делегация проводит переговоры и нашла взаимопонимание.
Напомним, решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре пансионата на территории Кыргызстана — «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» — перешли под юрисдикцию Кыргызстана. Узбекистан подал в суд на это решение. Сейчас его рассматривают в США.
Если соглашение подпишут, конфликт будет исчерпан и арбитраж разрешится. Вероятность подписания документа очень высокая.Дуйшенбек Зилалиев