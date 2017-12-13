Узбекистан согласился на предложение Кыргызстана относительно пансионатов. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, соглашение с узбекской стороной подпишут в ближайшие дни. Кыргызская делегация проводит переговоры и нашла взаимопонимание.

Если соглашение подпишут, конфликт будет исчерпан и арбитраж разрешится. Вероятность подписания документа очень высокая. Дуйшенбек Зилалиев