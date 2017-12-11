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Общество

Возможного партнера родившей десятиклассницы задержали в Кыргызстане

Задержан возможный партнер родившей десятиклассницы в Ноокатском районе Кыргызстана. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД Ошской области.

По данным милиции, в качестве подозреваемого задержан односельчанин девушки, 17-летний уроженец района. Он водворен в ИВС.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Назначены экспертизы. Проводится следствие.

Ранее стало известно, что в Ноокатском районе Ошской области десятиклассница родила мертвого ребенка. Она продолжает учебу.
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