Возможного партнера родившей десятиклассницы задержали в Кыргызстане

Задержан возможный партнер родившей десятиклассницы в Ноокатском районе Кыргызстана. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД Ошской области.

По данным милиции, в качестве подозреваемого задержан односельчанин девушки, 17-летний уроженец района. Он водворен в ИВС.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Назначены экспертизы. Проводится следствие.

Ранее стало известно, что в Ноокатском районе Ошской области десятиклассница родила мертвого ребенка. Она продолжает учебу.