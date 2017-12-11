Первое свидание. Экс-президент страны посетила Омурбека Текебаева в колонии

Экс-президент переходного периода Роза Отунбаева сегодня посетила приговоренного к восьми годам лишения свободы за коррупцию лидера партии «Ата Мекен».

Напомним, Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов признаны виновными по обвинению в коррупции. Омурбек Текенбаев отбывает наказание в исправительной колонии №47.

По словам Розы Отунбаевой, Омурбек Текебаев выглядит хорошо. У него нет претензий к условиям содержания.

«Он полон оптимизма», — отметила Роза Отунбаева.

Ранее адвокаты экс-депутата парламента отмечали, что намерены обратиться в Комитет ООН по правам человека.

Специалисты ГСИН посчитали, сколько будет сидеть Омурбек Текебаев.

По данным службы, к политику Верховный суд применил амнистию 2011 года. «В колонию-поселение Текебаев будет переведен не раньше середины февраля 2020 года», — пояснили ранее в ГСИН.