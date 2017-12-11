Управлять Орто-Токойским водохранилищем будет Кыргызстан. Члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сегодня в трех чтениях одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища.

Соглашение между странами подписано 6 октября 2017 года в Ташкенте. Согласно документу, узбекская сторона принимает долевое участие в финансировании затрат по эксплуатации и техническому обслуживанию водохранилища и другие согласованные действия пропорционально получаемому объему воды.

По данным Минсельхоза, после завершения всех внутригосударственных процедур управление водохранилищем полностью перейдет к Кыргызстану.

Орто-Токойское водохранилище расположено на территории Кыргызстана. В союзное время Кыргызстан на своей территории выделил землю под строительство водохранилища, а построили его за счет бюджета СССР.