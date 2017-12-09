Столкновения из-за Иерусалима: двое погибших, более 700 пострадавших

«День гнева», объявленный палестинскими лидерами из-за решения США о признании Иерусалима столицей Израиля, привел к новым столкновениям между палестинцами и израильскими силами безопасности. По официальным данным, два человека погибли, более 760 получили ранения, сообщила ВВС.

Вечером в пятницу израильские самолеты нанесли удары по целям в секторе Газа в ответ на запуск ракеты палестинцами. В результате несколько человек получили ранения.

Читайте по теме МИД Кыргызстана обеспокоен ситуацией в Иерусалиме

Ранее запущенная палестинцами ракета разорвалась в городе Седроте на юге Израиля. Повреждено несколько автомобилей, но никто не пострадал.

Вспышки насилия отмечались на Западном берегу и вдоль границы сектора Газа с Израилем. Поступали сообщения о столкновениях в Иерусалиме.

Решение Дональда Трампа о переносе в Иерусалим американского посольства и признании города столицей Израиля усилило напряженность на Ближнем Востоке. Из-за решения Трампа созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН, где пять европейских стран заявили, что новая политика США нарушает резолюции организации.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ответ заявила, что организация «возмутительным образом превратилась в один из ведущих мировых центров враждебности по отношению к Израилю». По ее словам, решение «признает очевидный факт, что Иерусалим — столица Израиля».

Израиль рассматривал Иерусалим как столицу со времени своего основания, в то время как палестинцы добиваются того, чтобы восточная часть города, оккупированная израильтянами в ходе войны 1967 года, стала столицей будущего палестинского государства.

США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля, с момента образования государства в 1948 году.

Антиамериканские и антиизраильские демонстрации проходят и в других странах. Тысячи активистов провели шумные акции протеста в Иордании, Египте и Иране. Отмечены протестные акции в Малайзии, Бангладеш и Индонезии.

У меня нет сомнений в том, что посольства других стран переедут в Иерусалим: время пришло. Биньямин Нетаньяху

В Израиле многие приветствовали заявление Трампа, назвав его историческим. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это смелый и справедливый шаг. Он также подчеркнул, что Израиль находится на связи с другими странами, которые поддержат это решение.Иерусалим имеет важнейшее символическое значение и для Израиля, и для палестинцев. В Иерусалиме располагаются святыни трех авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама.

Израильские войска заняли восточный сектор Иерусалима, с 1948 года оккупированный Иорданией, в 1967-м и аннексировали его в 1980-м. Этот шаг не признан международным сообществом. Иностранные посольства до сих пор находились в Тель-Авиве.

Последний раунд мирных переговоров между Израилем и палестинцами закончился провалом в 2014 году.