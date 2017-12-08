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Общество

Одного из фигурантов по делу Канатбека Исаева не отпустили под залог

Экс-главу Гавриловского айыл окмоту Сокулукского района Дениза Раимкулова — одного из фигурантов по делу депутата парламента Канатбека Исаева, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, суд отказался отпустить под залог. Об этом ИА «24.kg» рассказал его адвокат Бактыбек Жумашов.

По словам юриста, он выступил с ходатайством об изменении Раимкулову меры пресечения. «В составе действий моего подзащитного вины нет. Почему он должен сидеть в СИЗО, я не понимаю. Можно спокойно изменить меру пресечения под подписку о невыезде или домашний арест. В отдельных случаях суды отпускают под залог, но в Кыргызстане это происходит крайне редко», — сказал Бактыбек Жумашов.

Сегодня Бишкекский городской суд продлил Канатбеку Исаеву срок пребывания под стражей до 30 января. Вместе с ним арестованы и проходят соучастниками заместитель начальника районного управления ГНС Рамис Джунусалиев, экс-глава айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Дениз Раимкулов и Майрамбек Маткулов. В рамках уголовного дела 9 октября арестован гражданский активист Мелис Аспеков.
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