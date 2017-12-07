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Общество

В Кыргызстане появился авиационный вуз

Кыргызский авиационный колледж имени И.Абдраимова преобразован в Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее постановление подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Как сообщается, решение принято с учетом потребностей авиационных предприятий республики в специалистах с высшим авиационным образованием. В этой связи на базе существующей инфраструктуры будет создано современное высшее учебное заведение в области авиации, которое будет осуществлять подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

Фото www.aviacoll.kg. Кыргызский авиационный колледж преобразован в авиационный институт

Основной акцент ориентирован на подготовку специалистов по заявке отечественных авиапредприятий, а в последующем - и для стран ближнего и дальнего зарубежья. Данное заведение имеет региональный и международный характер, в нем созданы реальные предпосылки для предоставления образовательных услуг для других стран.

«Воздушный транспорт имеет стратегическое значение для страны, и дальнейшее развитие единственного авиационного учебного заведения страны, а также развитие отечественной гражданской авиации в целом является одним из приоритетных направлений в работе правительства Кыргызской Республики», — отметили в отделе.
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