В Кыргызстане появился авиационный вуз

Кыргызский авиационный колледж имени И.Абдраимова преобразован в Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, соответствующее постановление подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Как сообщается, решение принято с учетом потребностей авиационных предприятий республики в специалистах с высшим авиационным образованием. В этой связи на базе существующей инфраструктуры будет создано современное высшее учебное заведение в области авиации, которое будет осуществлять подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.

Фото www.aviacoll.kg. Кыргызский авиационный колледж преобразован в авиационный институт

Основной акцент ориентирован на подготовку специалистов по заявке отечественных авиапредприятий, а в последующем - и для стран ближнего и дальнего зарубежья. Данное заведение имеет региональный и международный характер, в нем созданы реальные предпосылки для предоставления образовательных услуг для других стран.

«Воздушный транспорт имеет стратегическое значение для страны, и дальнейшее развитие единственного авиационного учебного заведения страны, а также развитие отечественной гражданской авиации в целом является одним из приоритетных направлений в работе правительства Кыргызской Республики», — отметили в отделе.