Мэр Балыкчи обругал своего предшественника. Суд оштрафовал его

Суды двух инстанций — Балыкчинский городской и Иссык-Кульский областной - обязали мэра Балыкчи Алмазбека Мамбетова выплатить штраф в 2 тысячи сомов за использование нецензурной лексики в адрес бывшего градоначальника Сатыбека Шамшудинова. Но истец считает, что этого мало. Он прокомментировал ситуацию ИА «24.kg».

По словам Сатыбека Шамшудинова, он направил администрации Иссык-Кульской области представление на отстранение от занимаемой должности Мамбетова за нарушение этики госслужащего. «Но ответ мы пока не получили. Мамбетов должен был отчитаться перед депутатами городского кенеша о проделанной работе, но отказался. Потом позвонил мне, начал меня обвинять, что это я настраиваю депутатов против него, и обругал», — рассказал Сатыбек Шамшудинов. Защита Мамбетова намерена обжаловать приговор.

Запись телефонного разговора между Мамбетовым и Шамшудиновым была распространена в Интернете. Среди пользователей соцсетей она вызвала большой резонанс из-за использования нецензурной лексики во время беседы.

Бывший мэр Балыкчи Сатыбек Шамшудинов заявил, что сам записал диалог, но в Сеть не выкладывал. Он только представил его суду в качестве доказательства. Алмазбек Мамбетов ситуацию не комментирует.