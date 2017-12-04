23:55
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

Перерасчет за отопление производится, если температура ниже +18 градусов

В Бишкеке перерасчет за недополученное тепло производится, если температура в помещении ниже +18 градусов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

Согласно типовому договору на снабжение населения тепловой энергией потребитель имеет право при недопоставке тепловой энергии (снижении температуры внутри помещения ниже +18 градусов) на период более одних суток требовать перерасчет.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в абонентский отдел своего района, вызвать контролера для составления соответствующего акта, на основании которого будет выполнен перерасчет. Для выяснения и устранения причины недопоставки теплоэнергии необходимо подать заявку в техническую службу по телефонам 61-11-69 или 1980. 

В некоторых жилых домах Бишкека установлены теплосчетчики, фиксирующие фактический расход тепловой энергии.

Ранее бишкекчане пожаловались на холодные батареи и потребовали произвести им перерасчет.
Ссылка:
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на плохое отопление
В Бишкеке из-за подключения мечети к коммуникациям перекрыли улицу Суюмбаева
В городе Ош началась подача тепла
В правительстве рассказали, почему отопление в Бишкеке дали раньше времени
В мэрии Бишкека считают, что отопление подключили «вполне своевременно»
После подключения отопления в Бишкеке произошло 24 повреждения на тепловых сетях
Что делать, если у вас до сих пор нет отопления
В Бишкеке практически все потребители подключены к отоплению
В Бишкеке из-за квартирных повреждений не подключено к отоплению 75 домов
Участок улицы Кольбаева заасфальтировали временно
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр