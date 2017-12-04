Перерасчет за отопление производится, если температура ниже +18 градусов

В Бишкеке перерасчет за недополученное тепло производится, если температура в помещении ниже +18 градусов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

Согласно типовому договору на снабжение населения тепловой энергией потребитель имеет право при недопоставке тепловой энергии (снижении температуры внутри помещения ниже +18 градусов) на период более одних суток требовать перерасчет.

Для этого необходимо обратиться с заявлением в абонентский отдел своего района, вызвать контролера для составления соответствующего акта, на основании которого будет выполнен перерасчет. Для выяснения и устранения причины недопоставки теплоэнергии необходимо подать заявку в техническую службу по телефонам 61-11-69 или 1980 .

В некоторых жилых домах Бишкека установлены теплосчетчики, фиксирующие фактический расход тепловой энергии.