Мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего сына, водворили в СИЗО города Ош

Мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летнего сына, поместили в СИЗО города Оша на один месяц. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД южной столицы.

По данным ведомства, свидетели (одноклассники погибшего мальчика. — Прим. ИА «24.kg») и его сестра полностью изменили показания и теперь утверждают, что подросток никогда им не жаловался на систематические побои со стороны отца. Побили же мальчика последний раз в школе.

На момент задержания мужчины школьники, родственники и соседи утверждали обратное. В милиции предполагают, что близкие отца семейства, где в результате избиения умер ребенок, оказывают давление на его сестру и друзей, чтобы они отказались от первоначальных показаний.

В милиции уточнили, что мертвого мальчика нашли дома, в его кровати. По предварительным данным, он скончался от побоев.