Специалисты посчитали, сколько примерно проведет на нарах Омурбек Текебаев

Специалисты в ГСИН завершили расчеты по определению окончательного срока для экс-депутата парламента Омурбека Текебаева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной службе исполнения наказаний.

По ее данным, к политику Верховный суд применил амнистию 2011 года. «В колонию-поселение Текебаев будет переведен не раньше середины февраля 2020 года», — пояснили в ГСИН.

Омурбек Текебаев и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными в коррупции.