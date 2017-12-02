13:41
-2
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

Специалисты посчитали, сколько примерно проведет на нарах Омурбек Текебаев

Специалисты в ГСИН завершили расчеты по определению окончательного срока для экс-депутата парламента Омурбека Текебаева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной службе исполнения наказаний.

По ее данным, к политику Верховный суд применил амнистию 2011 года. «В колонию-поселение Текебаев будет переведен не раньше середины февраля 2020 года», — пояснили в ГСИН.

Омурбек Текебаев и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными в коррупции. 
Ссылка:
просмотров: 1762
Версия для печати
Материалы по теме
На Бога надейся, а сам не плошай. Кадыр Маликов презентовал две книги об исламе
Суд Самакова. Заседание отложено из-за неявки адвокатов
Суд Самакова. Адвокаты просят оправдать подсудимых
Суд по делу экс-владельца «Вечернего Бишкека» отложен. Болен подсудимый
Сотрудник ГСИН получил пять лет тюрьмы. Вымогал деньги у матери осужденного
Срок следствия по уголовному делу депутата парламента Канатбека Исаева продлен
«Золотая тюрьма» для арестованных за коррупцию саудовских принцев
Бишкекский городской суд отправил в СИЗО троих милиционеров
Процесс по делу Алмамбета Шыкмаматова возобновится 1 декабря
Дело о попытке изнасилования девочки в Ноокате отправили на пересмотр
Популярные новости
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Журналист просит президента разрешить многоженство в&nbsp;Кыргызстане Журналист просит президента разрешить многоженство в Кыргызстане
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр