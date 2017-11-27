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Общество

В парке имени Фучика планируют восстановить летний кинотеатр

Летний кинотеатр в парке имени Фучика возвращен в муниципальную собственность. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в Верховном суде состоялось судебное заседание, где оспаривалось право собственности по летнему кинотеатру, расположенному на земельном участке площадью 1 тысяча 13 квадратных метров в парке имени Фучика.


Напомним, в парке идет реконструкция.

Как сообщается, вторым этапом будет рассмотрен вопрос реконструкции летнего кинотеатра с восстановлением функционального назначения, а также создания условий для проведения культурно-массовых мероприятий.
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