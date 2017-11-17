В парке Фучика после реконструкции появится площадка для Street Workout

Процесс реконструкции парка Фучика идет полным ходом. Об этом рассказали в пресс-службе столичного муниципалитета.

Уточняется, что демонтировано 38 старых опор освещения и подготовлены траншеи для электрокабеля протяженностью 150 погонных метров, разобрали старый асфальт и тротуары, разрыхлен грунт, демонтированы бордюры, брусчатка.

Снято более 650 погонных метров старой ирригации, положено более 300 погонных метров железобетонных лотков.

В парке будет построена также площадка для Street Workout.