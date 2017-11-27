15:22
+3
USD 69.71
EUR 82.67
RUB 1.19
Общество

Кыргызстанцы начнут драться за работу? Растет число трудоспособных

Проект Концепции государственной миграционной политики Кыргызстана до 2040 года вынесен на общественное обсуждение.

Чиновники отмечают, что последний стратегический документ в этом направлении принимали в 2004 году.

Особое внимание в концепции уделяется вопросам урбанизации, внутренней и внешней занятости, защите прав и интересов трудящихся-мигрантов за границей, иммиграции, реинтеграции кайрылманов, международному сотрудничеству в сфере миграции.

Согласно демографическому прогнозу Отдела народонаселения ООН, к 2030 году население Кыргызстана составит 6,5-7,3 миллиона человек. Одновременно прогнозируется значительное увеличение численности населения в трудоспособном возрасте: с 2,5 миллиона (в 2015-м) до 4,4-4,5 миллиона человек (в 2030-м).

Согласно экспертным оценкам, прогнозируемая численность избыточной рабочей силы будет увеличиваться и практически удвоится к 2050 году. Часть невостребованных трудовых ресурсов продолжит составлять базу для трудовой миграции за рубеж. Вследствие повышения производительности труда за счет технологической модернизации в сельском хозяйстве к 2050 году ожидается сокращение занятых в этом секторе экономики от 183 до 331 тысячи человек.

«Несмотря на то, что создание рабочих мест является лучшим вариантом стабилизации миграционных процессов, в современных условиях необходимо рассматривать трудоустройство за границей как часть национальной стратегии развития, так как это позволяет воспользоваться преимуществами глобального трудоустройства и привлечь потоки денежных переводов мигрантов. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что в случае успешной адаптации мигранты предпочитают получить вид на жительство или гражданство другой страны», — говорится в концепции.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане около 200 тысяч безработных. 
Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В России пресекли «челночную миграцию»
Незаконная миграция в Кыргызстане. 5 случаев, которые настораживают
Ежегодно в Кыргызстан возвращаются около 140 жертв трудовой эксплуатации
Кыргызстанцы не заинтересованы в получении пособия по безработице
Памирские кыргызы: через 10–15 лет они могут исчезнуть
Большинство опрошенных кыргызстанцев рассматривают миграцию как способ заработка
Треть опрошенных молодых людей через три года видит себя за рубежом
Около 710 тысяч кыргызстанцев находятся в трудовой миграции
Четверо из пяти детей, которые живут на улице, это дети внутренних мигрантов
До конца 2017 года из черного списка России выйдет 43 тысячи кыргызстанцев
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Генпрокуратура выяснила, как у&nbsp;сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина Генпрокуратура выяснила, как у сотрудника ГКНБ оказалась угнанная машина
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов