Кыргызстанцы начнут драться за работу? Растет число трудоспособных

Проект Концепции государственной миграционной политики Кыргызстана до 2040 года вынесен на общественное обсуждение.

Чиновники отмечают, что последний стратегический документ в этом направлении принимали в 2004 году.

Особое внимание в концепции уделяется вопросам урбанизации, внутренней и внешней занятости, защите прав и интересов трудящихся-мигрантов за границей, иммиграции, реинтеграции кайрылманов, международному сотрудничеству в сфере миграции.

Согласно демографическому прогнозу Отдела народонаселения ООН, к 2030 году население Кыргызстана составит 6,5-7,3 миллиона человек. Одновременно прогнозируется значительное увеличение численности населения в трудоспособном возрасте: с 2,5 миллиона (в 2015-м) до 4,4-4,5 миллиона человек (в 2030-м).

Согласно экспертным оценкам, прогнозируемая численность избыточной рабочей силы будет увеличиваться и практически удвоится к 2050 году. Часть невостребованных трудовых ресурсов продолжит составлять базу для трудовой миграции за рубеж. Вследствие повышения производительности труда за счет технологической модернизации в сельском хозяйстве к 2050 году ожидается сокращение занятых в этом секторе экономики от 183 до 331 тысячи человек.

«Несмотря на то, что создание рабочих мест является лучшим вариантом стабилизации миграционных процессов, в современных условиях необходимо рассматривать трудоустройство за границей как часть национальной стратегии развития, так как это позволяет воспользоваться преимуществами глобального трудоустройства и привлечь потоки денежных переводов мигрантов. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что в случае успешной адаптации мигранты предпочитают получить вид на жительство или гражданство другой страны», — говорится в концепции.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане около 200 тысяч безработных.