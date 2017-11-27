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Общество

Поиск сбежавших из ИВС. В Чуйской области объявлен план «Сирена»

В Чуйской области проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание преступников, совершивших побег из ИВС Сокулукского РОВД. В регионе объявлен план «Сирена». Разосланы ориентировки по РОВД Чуйской области, ГУВД столицы и других областей. На стационарных постах в усиленном режиме работают наружные и оперативные службы милиции.

Как ранее сообщало ИА «24.kg», сегодня примерно в 6.00 из изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района совершили побег четыре подследственных. Они обвиняются в совершении разбоев. В МВД уточнили, что их подозревают в серии ограблений и убийств. Стали известны имена и фамилии сбежавших. 

38-летнего Бакыта Дилдешова обвиняют в разбое, 28-летнего Кайрата Джанботоева и 38-летнего Рамиля Базаркулова подозревают в убийстве, 33-летнего Багтията Ачылдурдиева —в разбое, похищении документов и умышленном повреждении имущества. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят незамедлительно проинформировать органы внутренних дел или позвонить по телефонам: ГУВД Чуйской области — 0 312 43-88-91, 43-88-85, Дежурная часть МВД — 662331.

Материалы по данному факту направлены в прокуратуру для юридической оценки. 
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