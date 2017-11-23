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Общество

Бишкекчане жалуются на плохое отопление

Бишкекчане жалуются на плохое отопление. Об этом они сообщили в социальной сети Facebook.

Пользователь Азада Камалова написала, что в 7-м микрорайоне «батареи ледяные и вода холодная из обоих кранов уже час течет».

Татьяна Блейхер добавила, что в 12-м микрорайоне на прошлой неделе было аварийное отключение, после этого с отоплением также начались проблемы.

Еще несколько жителей 7-го микрорайона, а также микрорайона «Джал» пожаловались на едва теплые батареи.

В ОАО «Бишкектеплосеть» ИА «24.kg» пояснили, что в 7-м и 8-м микрорайонах произошла авария. Ее устранили только ночью. По остальным случаям необходимо разбираться точечно.
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