Бишкекчане жалуются на плохое отопление. Об этом они сообщили в социальной сети Facebook.

Пользователь Азада Камалова написала, что в 7-м микрорайоне «батареи ледяные и вода холодная из обоих кранов уже час течет».

Татьяна Блейхер добавила, что в 12-м микрорайоне на прошлой неделе было аварийное отключение, после этого с отоплением также начались проблемы.

Еще несколько жителей 7-го микрорайона, а также микрорайона «Джал» пожаловались на едва теплые батареи.

В ОАО «Бишкектеплосеть» ИА «24.kg» пояснили, что в 7-м и 8-м микрорайонах произошла авария. Ее устранили только ночью. По остальным случаям необходимо разбираться точечно.