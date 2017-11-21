Милиционерам в Джалал-Абаде президент вручит ключи от квартир

Милиционерам в Джалал-Абадской области выделили квартиры. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, предполагается, что ключи от нового жилья им вручит глава государства Алмазбек Атамбаев.

Как сообщается, строительство дома на улице Р. Азимова в городе Джалал-Абаде было начато 13 октября 2016 года, на него правительство выделило 10 миллионов сомов.

В пятиэтажном доме 75 однокомнатных квартир и 25 двухкомнатных.

Отмечается, что жилищной комиссией были отобраны нуждающиеся в жилье сотрудники, в том числе ветераны милиции и семьи погибших во время несения службы, в общей сложности 90 человек. Остальные 10 квартир будут использоваться в служебных целях, отметили в ведомстве.





