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Общество

Суд оправдал обвиняемую в убийстве директора медучилища в Караколе

Каракольский городской суд вынес решение по делу об убийстве директора медицинского колледжа Анарбюбю Апсалиевой.

Подсудимую Раушан М. признали невиновной. Суд посчитал необоснованными доказательства в виде материалов на DVD-дисках, которые прикрепили к материалам уголовного дела. В частности, информация, изложенная в протоколе с места преступления, не совпадает с той, что содержится на видео.

По мнению суда, следствие не смогло предоставить видеоматериалы, подтверждающие ранее найденные улики.

По данным следствия, в день, когда совершено преступление — 17 ноября 2016 года, обвиняемая была в коммерческом банке. Однако запрос к руководству финансового института с просьбой предоставить видеозапись с камер наблюдения следователи не отправили. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что видеозапись автоматически стирается по прошествии двух месяцев.

Не подтвердился и тот факт, что на мобильный телефон убитой приходили сообщения с угрозами.

По статье «Убийство» Раушан М. оправдали. Однако суд признал ее виновной в совершении экономических преступлений по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Ей назначили наказание в виде шести лет тюрьмы с лишением права работать на государственной службе три года.

Но поскольку у подсудимой несовершеннолетний ребенок, суд применил отсрочку исполнения наказания на два года до достижения ребенком 14-летнего возраста. 

Адвокаты, представляющие в суде интересы родственников убитой Апсалиевой, намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.
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