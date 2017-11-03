В Таласе вновь митингуют. По-прежнему хотят извинений

В Таласе на площади у здания госадминистрации собираются люди. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД города.

По оценкам милиции, собравшихся пока не более 50 человек. Сами участники акции утверждают, что их больше ста.

Сотрудники правоохранительных органов не позволили митингующим установить аппаратуру и трибуну. Их просят пройти на городской стадион, поскольку акция несанкционированная. Участники митинга отказались сменить место дислокации и вновь выдвигают требования об извинениях президента страны.

В УВД отмечают, что собравшиеся ведут себя мирно и никаких противоправных действий не совершают.

Напомним, 29 октября в Таласе прошел митинг. Его участники настаивали на том, чтобы президент извинился перед жителями Таласской области. По их мнению, глава государства, выступая 18 октября в Бишкеке в Государственной резиденции «Ала-Арча» на вручении стипендий студентам-отличникам, несправедливо раскритиковал участников митинга, который прошел в Таласе 16 октября. На эту акцию вышли те, кто не согласился с итогами президентских выборов.