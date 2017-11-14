ДТП с пьяным помощником прокурора. Как смерть превращается в несчастный случай

В Токмакском городском суде начался процесс по делу Данияра Сейталиева - помощника прокурора Первомайского района Гульнары Акимбаевой.

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19 июля 2017 года на объездной дороге он, находясь за рулем «Тойоты», врезался в «Хонду Стрим». В результате погибла девушка. Экспертиза установила, что Сейталиев был пьян.

Пострадавшая сидела сзади. Удар был настолько сильным, что ее выбросило из машины, и она погибла на месте. У нее остался двухлетний ребенок.

Виновник аварии сбежал с места ДТП, но на обочине обронил удостоверение, по которому его оперативно нашли и задержали коллеги из прокуратуры. Он был водворен в ИВС, вину свою признал, суд определил меру пресечения - два месяца под стражей в СИЗО.

Но перед началом судебного разбирательства по ходатайству адвокатов Сейталиеву была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

В суд поступили также результаты экспертизы. Согласно заключению, Сейталиев не мог предотвратить ДТП.

А девушка, находящаяся в машине, которую протаранил помощник прокурора, умерла от того, что захлебнулась, упав в лужу. Данияр Сейталиев обвиняется же только в том, что сбежал с места аварии.

Как ранее сообщало ИА «24.kg», из прокуратуры Данияр Сейталиев уволен. Служебное расследование по факту обнаружения в его машине 25 томов уголовных дел, которые должны были храниться в канцелярии Первомайского суда, до сих пор не завершено. Прошло четыре месяца.