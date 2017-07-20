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Происшествия

Пьяный помощник прокурора убил девушку в ДТП. В его авто нашли 25 уголовных дел

В машине помощника прокурора Первомайского района Бишкека Данияра Сейталиева найдены 25 приостановленных уголовных дел. Об этом ИА «24.kg» рассказали в правоохранительных органах. В Генеральной прокуратуре информацию подтвердили.

По закону все уголовные дела должны храниться в канцелярии надзорного органа.  

Данияр Сейталиев, возвращаясь из командировки по Иссык-Кульской области, в ночь на 19 июля попал в ДТП.

Его машина «Тойота» врезалась в «Хонду Стрим», идущую навстречу. За рулем «Хонды» была девушка. Она скончалась на месте.

«Из машины Сейталиева изъяли уголовные дела, а само транспортное средство сейчас на штрафстоянке», — проинформировали в УПМ МВД.

В ГП КР ИА «24.kg» рассказали, что в отношении Сейталиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

В УПМ также подчеркнули, что помощник прокурора, по предварительным данным, был пьян.
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