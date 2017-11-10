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Общество

Генеральная прокуратура на 36,7 миллиона сомов покупает автомобили

Генеральная прокуратура Кыргызстана на 36,7 миллиона сомов покупает автомобили. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Тендер разделен на два лота. По первому планируется закупить 25 машин на 15,7 миллиона сомов, по второму — 21 машину на 21 миллион сомов. Технические параметры прописаны только для второго лота.

Отдел закупок ГП указал точные параметры автомобиля, его габаритную длину, ширину и высоту, что является нарушением закона о госзакупках. В машине должны быть кожаная отделка и подогрев руля, Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь HandsFree, управление аудиосистемой и телефоном на руле, электростеклоподъемники с подсветкой кнопок.

Под такое описание подходят Hyundai Accent и Hyundai Solaris. На официальном сайте hyundai.ru последний можно купить от 749 тысяч рублей. На кыргызском рынке стоимость базовой комплектации Hyundai Accent начинается от 1 миллиона 18,5 тысячи сомов.
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