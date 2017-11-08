У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг против разработки на ледниках.

«Ледники — это вода, а значит, жизнь. Это наше богатство, так же, как и земля. Поэтому я пришла, чтобы сказать свое гражданское «нет» законопроекту. Будем надеяться, что депутаты парламента нас услышат и не станут принимать закон», — сказала ИА «24.kg» одна из участниц.

По ее словам, как такого организатора акции нет. Приходят все неравнодушные люи, увидевшие призыв собраться в социальных сетях. На данный момент собралось около 20 человек. Подошли и несколько сотрудников милиции.

Ранее сообщалось, что поправки в Водный кодекс, которые сейчас рассматривают в Жогорку Кенеше в третьем чтении, дают возможность в исключительных случаях разрабатывать месторождения на ледниках. Их вносят во исполнение поручения парламента об обеспечении беспрепятственной работы «Кумтора». Компания сможет продолжить разработку месторождения в районах ледников Давыдова и Лысый.