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Общество

Митинг против разработки на ледниках пройдет у «Белого дома» в Бишкеке

Митинг против разработки на ледниках пройдет сегодня у «Белого дома» в Бишкеке.

Как сообщила ИА «24.kg» глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева, активисты намерены выйти на акцию протеста с требованием не принимать поправки в Водный кодекс. «Мы просим президента не подписывать его. Документ противоречит интересам не только нашей страны, но и всего Центральноазиатского региона. Это приведет к уничтожению ледников. «Кумтор» уже два ледника в принципе уничтожил, но вместо того, чтобы возместить ущерб, они лоббируют такие законопроекты. Завтра любой ледник может стать предметом хозяйственной деятельности», — сказала она.

Ранее сообщалось, что поправки в Водный кодекс, которые сейчас рассматривают в Жогорку Кенеше в третьем чтении, дают возможность в исключительных случаях разрабатывать месторождения на ледниках. Их вносят во исполнение поручения парламента об обеспечении беспрепятственной работы «Кумтора». Компания сможет продолжить разработку месторождения в районах ледников Давыдова и Лысый.

Кроме того, Верховный суд ранее вынес решение, чтобы работа на руднике не останавливалась.
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