Очередной вандализм в Бишкеке. Сломали дверцу книжника

В Бишкеке на бульваре Эркиндик вандалы сломали дверцу книжника. Об этом на страничке в Facebook написали участники проекта «Читающий Эркиндик».

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«Вандалы в третий раз разбили дверцу книжника. Порча уличной мебели и арт-инсталляций становится негативной традицией. Мы очень любим наш город и не хотим сдаваться и идти на поводу у вандалов. Мы починим дверцу, но возникает вопрос, как остановить акты вандализма. Что делать? Будем очень рады вашей помощи и советам», — написали они.

Книжник — декоративная будка, куда горожане могут положить книгу или взять почитать кем-то положенную.

Напомним, недавно в столице неизвестные в очередной раз разбили стекло арт-инсталляции в виде очков на аллее Молодежи возле филармонии.