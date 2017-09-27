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Общество

Среди налоговых должников — экс-чиновники и их родня. Список ГНС

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики представила список граждан, имеющих задолженность по налогу на имущество I группы (жилые дома и квартиры) по состоянию на 25 сентября 2017 года.  

Согласно документу, задолженности имеются у экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева на сумму 55,9 тысячи сомов и его родного брата Нарынбека Тюлеева – 69,7 тысячи сомов.  

Среди неуплативших налог на недвижимость и дети бывшего главы Госматрезервов КР Пайзуллы Рахманова - дочь Айгуль Рахманова (17,3 тысячи сомов) и сын Абдулла Рахманов (28 тысяч сомов).  

Задолжниками также являются экс-вице-мэр Бишкека Вячеслав Красиенко, не уплативший 21,3 тысячи сомов, партнер-учредитель юридической компании «Каликова & Ассошиэйтс» Гульнар Каликова – 19,3 тысячи сомов, экс-глава Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Учкунбек Ташбаев с суммой задолженности в размере 69,5 тысячи сомов и экс-председатель горкенеша Нуржамал Байболова, не уплатившая 1,4 тысячи сомов.    

В списке также числятся супруга экс-спикера ЖК Ахматбека Кельдибекова - Аида Токтоматова – 26,2 тысячи сомов, экс-пресс-секретарь президента Аскара Акаева и бывший министр Иманкадыр Рысалиев – 31,9 тысячи сомов и другие известные личности.
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