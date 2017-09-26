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Общество

Семиклассница в Таласской области родила ребенка

В Таласской области семиклассница родила ребенка. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердила представитель омбудсмена по региону Жакшыгуль Узакбаева.

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По ее словам, 14-летняя девочка забеременела от 18-летнего партнера.

«Сразу после этого они поженились, был той. Школьница жила в доме у молодого человека, а сейчас — у своей матери. У молодой мамы родилась девочка, состояние обеих удовлетворительное», — сказала Жакшыгуль Узакбаева.

Она отметила, что в настоящее время идет следствие в отношении 18-летнего молодого человека за связь с несовершеннолетней.
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