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Общество

Иностранным гражданам хотят разрешить строить и покупать жилье в Кыргызстане

Иностранным гражданам хотят разрешить строить и покупать жилье в Кыргызстане. Поправки в Жилищный кодекс КР внесены на рассмотрение парламента.

В Минюсте напоминают: кодекс принят 9 июля 2013 года. Статьей 14 введено такое понятие, как «уполномоченный орган по даче согласия на приобретение жилых помещений иностранным лицам». «Однако порядок дачи такого согласия не определили. Данный вопрос не нашел отражения и в других нормативно-правовых актах. В результате образовался правовой вакуум», — говорится в справке-обосновании.

«В системе исполнительной власти нет госоргана, занимающегося вопросами выдачи разрешений на покупку жилья иностранными лицами. Вместе с тем наличие такого органа приводит к излишней бюрократии и становится существенным барьером для иностранцев, желающих проживать и работать в нашей республике», — отмечают в Минюсте.

В Казахстане, к примеру, правом приобретать жилье обладает иностранный гражданин, постоянно проживающий в республике (имеющий вид на жительство). Аналогичные требования в Узбекистане и Беларуси.

Законопроектом предлагается установить, что иностранцы и лица без гражданства имеют право на покупку жилья в Кыргызстане при условии наличия у них постоянного вида на жительство или инвестиционной визы в КР.

При этом законопроектом предлагается ввести ограничение, связанное с покупкой и строительством иностранцами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами жилья на приграничных территориях. Поскольку «есть риск того, что приграничные территории могут стать местом для организации террористических и экстремистских групп».
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