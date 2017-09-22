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Общество

«Бишкектеплоэнерго» начнет использовать солнечную энергию

«Бишкектеплоэнерго» начнет использовать солнечную энергию, сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, сегодня, 22 сентября, на территории предприятия состоялась презентация гелиоколлекторов.

Экспериментально установлены 364 плоских солнечных коллектора мощностью 1,4 кВт/час каждый, общая мощность составляет 0,518 МВТ, или 0,445 Гкал/час. При этом экономия природного газа составит 124,8 тысячи кубометров в год на сумму 2,2 миллиона сомов при существующем тарифе. Всего от котельной Гагарина обеспечиваются тепловой энергией баня № 5, детский сад № 141, средняя школа № 55, профлицеи №№ 20, 94, 91; а также четыре общежития и бытовые абоненты.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов добавил, что с учетом опыта от проделанной работы до начала предстоящего отопительного сезона планируется произвести установку коллекторов дополнительно и в котельной в селе «Орто-Сай».

«При использовании солнечных коллекторов сокращается количество сожженного топлива, соответственно уменьшается и количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, постоянный рост цен на энергоносители заставляет задуматься о способах экономии. Для реализации данного проекта решением правления Республиканского фонда охраны окружающей среды выделено 10,6 миллиона сомов на условиях софинансирования. Общая стоимость проекта составляет 14,8 миллиона сомов», — отметили в мэрии.
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