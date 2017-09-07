«РусГидро» готовится к судебному процессу с Кыргызстаном

Компания «РусГидро» готовится к суду по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в Кыргызстане. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на главу компании Николая Шульгинова.
По их информации, в настоящее время объявлен конкурс на поиск консультанта по международному арбитражу. На вопрос, готова ли в этой связи «РусГидро» подавать в суд, он дал утвердительный ответ.
В сентябре 2012 года Кыргызстан и Россия подписали соглашения о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором.
Всего планировалось построить четыре ГЭС общей мощностью 191 МВт. Каскад ГЭС стороны должны были возводить на паритетных условиях, этот же принцип сохранился бы и после ввода объектов в эксплуатацию.
В январе 2016 года КР денонсировала соглашения с Россией о строительстве ГЭС. Одной из причин такого решения с кыргызской стороны стало отсутствие решений по финансированию проектов. Оценочная стоимость инвестиций в Верхненарынский каскад ГЭС, по словам Шульгинова, составляла $35−36 миллионов.
В «РусГидро» подчеркивают, что межправсоглашение о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада ГЭС Кыргызстан разорвал в одностороннем порядке. «РусГидро никогда не выступала с заявлениями о намерении прекращения строительства Верхненарынского каскада ГЭС», — говорится в сообщении компании.
В июле КР подписала соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхненарынского каскада.