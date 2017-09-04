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Общество

Маленький кыргызстанец выиграл конкурс красоты в Астане

Четырехлетний кыргызстанец Матвей Дайнеко, которому четыре года, выиграл конкурс красоты, проходивший в столице Казахстана Астане, и получил звание Little mister world beauty Asia – 2017. Об этом сообщила координатор конкурсов красоты Рыскуль Намазбекова.  

Кыргызстан на данном конкурсе представляли 10-летняя Эльза Суйуналиева и 4-летний Матвей Дайнеко. 

В качестве приза он получил денежную сумму в размере в 1 тысячи евро.

Ранее Дайнеко стал победителем национального конкурса среди детей в Кыргызстане Little top model of the Kyrgyzstan - 2017.  Конкурс проходил 1-3 сентября в Астане при поддержке акимата города в рамках презентации коллекции моделей одежды легендарного кутюрье Пьера Кардена.
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