В Кыргызстане есть села, где некому хоронить умерших. Там остались одни старики. Об этом сообщили сегодня на презентации исследования «Пожилые люди в КР».

Отмечено, что в некоторых селах проживают пожилые люди и маленькие дети. По словам экспертов, это нехорошо как для пожилых, так и для самих детей. Такие ребята недополучают воспитание и образование.

Согласно исследованию, каждый четвертый пожилой человек в возрасте от 75 лет ухаживает за маленькими внуками пять раз в неделю. Многие пожилые несколько раз в неделю вынуждены ухаживать за внуками, которые не проживают в их домохозяйствах.

«В раннем пожилом возрасте (50-54 года) пожилые выполняют большую часть работы по дому, оплачивают коммунальные услуги (90 процентов), покупают продукты питания (83 процента) и организуют совместный отдых (76 процентов). После 80 лет продолжают выполнять до четверти объема работ по различным домашним делам», — говорится в отчете.

Исследование проводили в четырех тысячах домохозяйств.