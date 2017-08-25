Вице-президента корпорации Samsung приговорили к пяти годам за взятки

Южнокорейский суд приговорил вице-президента корпорации Samsung Ли Чжэ Ена к пяти годам тюрьмы за дачу взятки. Его признали виновным в подкупе чиновников, сообщило The Associated Press.

Как отмечается, судья постановил, что Ли Чжэ Ен пытался взятками заручиться поддержкой бывшего президента страны Пак Кын Хе. Подсудимый признал только факт добровольного пожертвования в адрес подруги президента.

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Обвинение просило приговорить Ли Чжэ Ена к 12 годам тюрьмы.

Ли Чжэ Ен — фактически руководитель Samsung, так как его отец Ли Гон Хи отошел от дел из-за болезни. С февраля 2017 года Ли Чжэ Ен находится под арестом.

Обвинение считало, что глава Samsung платил за покровительство подруге президента Южной Кореи Чхве (Цой) Сун Силь. Компания и сам Ли настаивали, что стали жертвами вымогательства.

Коррупционное дело о даче взяток привело к импичменту южнокорейского президента Пак Кын Хе.