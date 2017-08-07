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Общество

Главе корпорации Samsung грозит 12 лет тюрьмы

Фото «Сегодня». Одному из самых могущественных людей Южной Кореи грозит реальный тюремный срок

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить вице-президента и фактического главу компании Samsung Ли Чже Ена к 12 годам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал euronews.

Как отмечается, сегодня в Сеуле прошли финальные слушания. Бизнесмена обвиняют во взяточничестве и растрате денежных средств. Он является фигурантом дела, в котором оказалась замешана бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

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По версии следствия, подруга экс-президента Чхве Сун Силь получила от Ли Чже Ена взятку в $38 миллионов. Взамен бизнесмена поддержали при слиянии ряда подразделений Samsung, что позволило ему укрепить позиции внутри корпорации.

Приговор должны вынести в конце августа. Ли Чже Ен находится в тюрьме с февраля. В суде он заявил: «Я никогда не просил кого-либо, в том числе президента, о какой-либо выгоде для компании или для самого себя».

Коррупционный скандал разгорелся в Южной Корее в 2016 году. Главными действующими лицами оказались теперь уже экс-президент Пак Кын Хе и ее подруга Чхве Сун Силь. В марте Конституционный суд утвердил решение парламента об импичменте главе государства.
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