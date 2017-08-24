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Общество

Батыралиев: Совет при Минздраве делает сенсационные непроверенные заявления

И.о. министра здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал ИА «24.kg» претензии членов Общественного совета.

Отметим, что ОС просит президента Кыргызстана, и.о. премьер-министра и депутатов парламента рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.

«Я всегда реагирую на заявления общественности и в СМИ. Что касается деятельности нашего Общественного совета, то я пришел к выводу, что его члены не работают, а делают сенсационные неподтвержденные заявления, чтобы очернить отдельных людей и все министерство в моем лице», — сказал Талантбек Батыралиев.

Что мешает членам совета подойти и обсудить интересующие вопросы с профильным заместителем министра? Кто им мешает? Они же просто диктуют. Так нельзя!

Талантбек Батыралиев
«Члены ОС защищают, к примеру, уволенного директора Араванского центра семейной медицины. Чтобы восстановиться, она задним числом (на один год) выписывает себе больничный лист, якобы она во время увольнения болела. Разве могу я такого человека восстановить? Никогда! Может этот человек быть главврачом? При личной беседе она даже не краснеет. Хотя столько мертвых душ, хищений, финансовых нарушений выявили. Разве можно так? Я понимаю, что есть проблемы, уволенные восстанавливаются любой ценой. Но я такого не приемлю. Все документы я передал в правоохранительные органы», — отметил глава Минздрава.

Нам не нужен заказной, купленный Общественный наблюдательный совет. Если хотят, пусть работают объективно. Со своей стороны мы всегда готовы работать конструктивно.

Талантбек Батыралиев

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