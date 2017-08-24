Батыралиев: Совет при Минздраве делает сенсационные непроверенные заявления

И.о. министра здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал ИА «24.kg» претензии членов Общественного совета.

Отметим, что ОС просит президента Кыргызстана, и.о. премьер-министра и депутатов парламента рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.

«Я всегда реагирую на заявления общественности и в СМИ. Что касается деятельности нашего Общественного совета, то я пришел к выводу, что его члены не работают, а делают сенсационные неподтвержденные заявления, чтобы очернить отдельных людей и все министерство в моем лице», — сказал Талантбек Батыралиев.

Что мешает членам совета подойти и обсудить интересующие вопросы с профильным заместителем министра? Кто им мешает? Они же просто диктуют. Так нельзя! Талантбек Батыралиев

Нам не нужен заказной, купленный Общественный наблюдательный совет. Если хотят, пусть работают объективно. Со своей стороны мы всегда готовы работать конструктивно. Талантбек Батыралиев

«Члены ОС защищают, к примеру, уволенного директора Араванского центра семейной медицины. Чтобы восстановиться, она задним числом (на один год) выписывает себе больничный лист, якобы она во время увольнения болела. Разве могу я такого человека восстановить? Никогда! Может этот человек быть главврачом? При личной беседе она даже не краснеет. Хотя столько мертвых душ, хищений, финансовых нарушений выявили. Разве можно так? Я понимаю, что есть проблемы, уволенные восстанавливаются любой ценой. Но я такого не приемлю. Все документы я передал в правоохранительные органы», — отметил глава Минздрава.