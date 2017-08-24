Президента просят рассмотреть соответствие должности главы Минздрава

Президента Кыргызстана, и.о. премьер-министра и депутатов парламента просят рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщил председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев.

Он попросил депутатов ЖК, которые соберутся завтра, 25 августа, на внеочередную сессию для утверждения нового состава правительства, внимательно рассмотреть деятельность министра здравоохранения Талантбека Батыралиева.

Айбар Султангазиев напомнил о скандале, связанном с клиническими испытаниями препарата ФС-1 на больных туберкулезом.

По заключению судмедэкспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, два больных туберкулезом умерли вследствие приема этого препарата. Заключение было готово еще в конце марта 2017 года, и руководство Минздрава было в курсе. Однако руководитель Национального центра фтизиатрии продолжает работать. Это вопиющий случай. Айбар Султангазиев

Глава ОС добавил, что к ним обратилась бывший руководитель центра семейной поликлиники. «После незаконного увольнения в 2016 году она обратилась в судебные органы и решением Верховного суда от 12 июля 2017-го ее должны были восстановить. 21 июля Минздрав восстановил ее в должности, а уже 27 июля ее уволили за незаконность выдачи больничного листа от 24 марта 2017 года. Хотя результаты данной проверки были опровергнуты решением ВС КР. Продолжая давление, министр направил комиссию в данный ЦСМ для проверки деятельности за 2015 год, хотя все проверки, включая аудит Счетной палаты, за данный период были проведены», - отметил Айбар Султангазиев.

Он обозначил еще одну проблему: «При Минздраве создали группу реализации проектов для перехода управления грантами Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. За 1,5 года на повышение потенциала и содержание сотрудников затратили $300 тысяч из средств Глобального фонда и на $300 тысяч оказана техпомощь от ЮСАИДа. При этом за 1,5 года группа так и не достигла поставленных задач, из 11 индикаторов не выполнены восемь».